На Новый год в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до 1 градуса тепла

Перед Новым годом в Татарстане установится влажная и теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

При этом завтра, 27 декабря, и на следующий день, 28 декабря, погодные условия на территории республики будут определяться пришедшим с запада антициклоном.

В среду регион окажется на юго-западной периферии этого антициклона, из-за чего большую часть суток осадки маловероятны. Лишь днем на крайнем западе РТ «из-за близости атмосферного фронта» может пройти небольшой снег. Температура воздуха в темное время суток составит от 11 до 16 градусов мороза (при прояснениях — до -20), а в светлое — от -6 до -11 градусов, отмечают синоптики.

Вместе с тем уже в четверг, 29 декабря, при прохождении атмосферного фронта северо-западного циклона в Татарстане вероятны снег и местами метель. В ночные часы похолодает до -6, -11 градусов (на востоке республики — до -13), в дневные — воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 30 декабря, синоптическая ситуация существенно не изменится. В большинстве районов РТ пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -8, -13 градусов (при прояснениях — до -16), а днем поднимутся до -1, -6.

В субботу, 31 декабря, также вероятен небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до -6 градусов (на востоке — до -9), тогда как в дневные потеплеет до -4, +1. Новогодняя ночь будет теплой (в том же температурном диапазоне от -4 до +1) и с осадками в виде снега и мокрого снега, местами — и с дождем.