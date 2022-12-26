В Татарстане ожидается туман и до 17 градусов ниже нуля

Во вторник, 27 декабря, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки при этом маловероятны. Вместе с тем сегодня вечером и завтра ночью и утром местами по региону опустится туман, предупреждают синоптики.

Прогнозируется слабый до умеренного северо-восточный и восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица, кое-где — сильная.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях — до -17 (в Казани похолодает до -12, -14 градусов, при прояснениях — также до -17). Днем воздух прогреется только 7–12 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -9, -11).