Общество 29 декабря 2025 11:06

Синоптики Татарстана прогнозируют частые снегопады в январе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя температура воздуха в Республике Татарстан в январе 2026 года ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в Казани составит около -10 градусов, в среднем по республике – около -10,9 градуса, что соответствует многолетним значениям.

При этом количество осадков в январе прогнозируется выше климатической нормы. В Казани норма составляет 46 мм, по Татарстану – 33 мм, однако фактические показатели могут превысить эти значения.

#прогноз погоды в татарстане #снегопад
