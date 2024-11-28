На новогодней ярмарке самозанятым Татарстана предоставят сто бесплатных мест

В казанском IT-парке имени Б. Рамеева

Фото: © «Татар-информ»

Самозанятым Татарстана предоставят сто бесплатных торговых мест на новогодней ярмарке, которая пройдет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Заявки на участие принимает региональный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Мероприятие завершит серию ярмарок 2024 года. Всего в этом году состоялось 14 ярмарок, организованных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Их участниками стали 500 человек.

«Для продвижения продукции самозанятых республики, которая отражает региональную идентичность, Правительство Татарстана и Министерство экономики РТ ежегодно проводят масштабные новогодние ярмарки под брендом „Я и есть Татарстан“. Такой формат помогает самозанятым рассказать о себе и своем деле, найти новых клиентов и единомышленников. Участие для них бесплатное», — прокомментировала предстоящее событие первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

На бесплатных оборудованных торговых местах самозанятые со всего Татарстана предложат гостям ярмарки новогодние праздничные подарки: шоколад, украшения, игрушки и одежду с национальным колоритом, ежедневники, открытки и многое другое.

Кроме того, для плательщиков налога на профессиональный доход республиканские институты развития предпринимательства реализуют комплекс мероприятий. Это меры финансовой поддержки — микрозаймы, поручительства, а также обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и так далее.

Заявку на участие в ярмарке можно оставить на Цифровой платформе МСП.РФ по ссылке. Получить консультацию по вопросам участия в ярмарках можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (843)524-90-90.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С будущего, 2025 года в стране запустят новые нацпроекты.