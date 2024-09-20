Самозанятые РТ смогут по нацпроекту бесплатно получить торговые места в ТЦ

Центр «Мой бизнес» Татарстана начал принимать заявки от самозанятых на участие в ярмарке, которая пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в казанском ТРЦ «Мега» с 3 по 6 октября. Им будут предоставлены бесплатные торговые места, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На ярмарке татарстанские мастера представят и реализуют свою продукцию: изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора и другие товары.

Ярмарки продукции самозанятых проходят в Татарстане на постоянной основе. Центр «Мой бизнес» организует бесплатные оборудованные торговые точки в местах с высоким трафиком граждан или в рамках городских событий. Последняя такая ярмарка прошла в День республики на улице Баумана. Ее участниками стали более 120 самозанятых, которые заработали около 3 млн рублей.

Кроме того, республиканские институты развития предпринимательства реализуют комплекс мероприятий для самозанятых. Это меры финансовой поддержки — микрозаймы и поручительства, а также обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и другие.

Заявку на участие в ярмарке можно оставить на Цифровой платформе МСП.РФ. Получить консультацию по вопросам участия в ярмарках можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.