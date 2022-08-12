На «Ночной велофест» по Казани планируют отправиться около 2 тыс. человек

В Казани подходит к завершению регистрация на «Ночной велофест». Подать заявку для участия можно до 13 августа, и уже вечером этого дня отправиться на масштабную экскурсию по столице Татарстана. Об этом напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Сейчас число участников события приблизилось к 2 тыс. человек, причем среди них будут как казанцы, так и представители других городов. Так, в этом году баннеры с приглашением размещены в Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, оповещены о празднике велосипедной культуры и жители Санкт-Петербурга.

Само событие состоится в ночь с 13 на 14 августа. Стартовав с площади 1 Мая в 22.00, 17-километровый экскурсионный маршрут проляжет через историческую часть города и заречный район. Участники сделают три остановки: у Центра семьи «Казан», стадиона «Ак Барс Арена» и на Кремлевской набережной. Здесь жители и гости города смогут отдохнуть и подкрепиться.

Помимо велопробега, участников ожидает развлекательная программа с розыгрышем фирменной продукции, выступления диджеев и фуд-корт. Обеспечат для них и памятные фото- и видеокадры — на площадке будут работать фотографы и видеографы. Причем за наиболее удачные снимки участники смогут получить вкусные велосеты.

За экскурсией можно следить дистанционно — она будет транслироваться в прямом эфире казанской радиостанции на волне 102,8 FM.

Из-за масштабного события, сообщал ранее «Татар-информ», 13 и 14 августа в городе будет перекрыт ряд дорог. К тому же изменится схема движения автобусов №22, 28, 89. С 21.30 до 22.40 они будут следовать ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачной — площади Тысячелетия, а затем по обычной схеме.

В обратном направлении они будут двигаться через площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачную — ул.Пушкина, далее — по маршрутам.