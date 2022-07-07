В Казани в августе массово перекроют дороги из-за «Ночного велофеста»

13 и 14 августа в Казани ожидается массовое ограничение движения. Мера принимается на время подготовки и проведения «Ночного велофеста», говорится в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Дороги будут перекрываться поэтапно в период от 20.00 13 августа до 00.30 следующего дня:

— с 20.00 до 23.00 — площадь 1 Мая (полное ограничение движения);

— с 20.00 до 23.00 — Ивановский спуск (ограничение в направлении площади 1 Мая);

— с 20.00 до 22.30 — по улице Кремлевская (от улицы Кремлевская, 1 до улицы Чернышевского, полное ограничение движения);

— с 21.30 до 22.30 — по улице Чернышевского (от улицы Чернышевского, 9 до улицы Дзержинского, 7, полное ограничение движения);

— с 21.30 до 22.30— по улице Дзержинского (от улицы Чернышевского до улицы Батурина, полное ограничение движения);

— с 21.30 до 22.40— по улице Батурина (от улицы Миславского до Кремлевской набережной, полное ограничение движения);

— с 21.30 до 22.40 — по улице Большая Красная (от улицы Миславского до улицы Кремлевская набережная, полное ограничение движения);

— с 21.30 до 23.00 — площадь Тысячелетия (от улицы Право-Булачная до улицы Декабристов, приостановление одного направления движения);

— с 21.30 до 23.00 — по улице Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы Хакима, приостановление одного направления движения);

— с 22.00 13 августа до полуночи 14-го — по улице Хакима (от улицы Декабристов до улицы Чистопольская, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны улицам Козина и Нигматуллина);

— с 22.00 до полуночи — съезд по улице Амирхана (от улицы Амирхана, 3 до улицы Хакима, полное ограничение);

— в эти же часы:

1) съезд по улице Амирхана (от улицы Козина, 2 до улицы Хакима — полное ограничение);

2) съезд кругового движения по улице Чистопольская (съезд с улицы Чистопольская в направлении улицы Хакима, полное ограничение движения);

3) — по улице Чистопольская (съезд с улицы Чистопольская по круговому движению в сторону стадиона «Ак Барс Арена», ограничение направления движения);

4) по улице Чистопольская (от кругового движения улица Хакима — улица Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» , приостановление направления движения);

5) по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения) вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

6) по улице Фатыха Амирхана (съезд на разворот в сторону моста «Миллениум», приостановление движения);

— с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — по мосту «Миллениум» (от дома № 3 по улице Фатыха Амирхана до улицы Вишневского в направлении улицы Ершова — приостановление направления движения);

— с 22.30 до 00.30 — по улице Вишневского (от моста «Миллениум» до съезда на улицу Подлужная, приостановление направления движения);

— с 22.30 до 00.30 — съезд по улице Вишневского на улицу Подлужная (от улицы Ершова до моста «Миллениум», приостановление направления движения);

— в это же время — по улице Подлужная (съезд с моста «Миллениум» до улицы Подлужная, 56, полное ограничение движения).

Во время «Ночного велофеста» Управление МВД РФ по Казани будет обеспечивать охрану правопорядка, Госавтоинспекция — контролировать безопасность дорожного движения, а «Казэнерго» организует подсветку территории. Кроме того, во время соревнований будут дежурить два мотобайка скорой помощи и несколько медиков, которые будут сопровождать колонну велосипедистов.