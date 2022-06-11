На нижнекамском Сабантуе скачки заменили джигитовкой и мотокроссом

На майдане нижнекамского Сабантуя традиционные скачки заменили показательными выступлениями на лошадях и мотокроссом. Об этом сообщает пресс-служба района в Телеграм-канале «Мой Нижнекамск».

Решение было принято после обильных пятничных дождей, чтобы не травмировать лошадей.

Трюки на лошадях и гонки на мотоциклах получились не менее зрелищными. «Одним словом, эта часть Сабантуя привлекла внимание самых темпераментных гостей праздника плуга и приняла формат шоу», — говорится в публикации пресс-службы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня посетили площадку празднования Сабантуя в Чистополе. Они обошли национальные подворья и приняли участие в народных забавах — разбивании глиняных горшков с закрытыми глазами и силомере.