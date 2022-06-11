Марат Хуснуллин и Александр Богомаз разбили горшки на Сабантуе в Чистополе

Вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня посетили площадку празднования Сабантуя в Чистополе. Они обошли национальные подворья и приняли участие в народных забавах — разбивании глиняных горшков с закрытыми глазами и силомере.

«Очень приятно находиться здесь с вами на таком важном празднике, как Сабантуй. Мы посмотрели, как развивается сельское хозяйство. Видим, что с каждым годом все более высоких результатов достигают наши аграрии», — сказал участникам праздника Хуснуллин.

Заместитель Премьер-министра России поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку сферы сельского хозяйства. «Мы видим вашу заботу. И каждый раз, приезжая в Чистополь, я вижу, какие позитивные изменения происходят. Хочу поблагодарить и тружеников, которые достигают таких высоких результатов», — заявил он.

В своей приветственной речи Александр Богомаз поздравил татарстанцев с Сабантуем. «Праздник имеет тысячелетнюю историю. Это хорошие и добрые традиции, которые закладывали наши предки, которые мы сумели сохранить. Праздник посвящен окончанию посевной, ожиданию великого урожая. Этим праздником отмечают заслуги тружеников села», — напомнил он.

Губернатор Брянской области добавил, что задачи, которые ставит Президент России Владимир Путин по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасности, успешно решаются в Татарстане. «Ваша республика является одним из лидеров сельскохозяйственного производства», — подчеркнул он.

Глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов рассказал, что благодаря труженикам села за короткий срок с высоким качеством были выполнены все весенне-полевые работы.

«Заложена прочная основа для будущего урожая — засеяно более 60 тыс. гектаров зерновых, 15 тыс. гектаров кормовых, свыше 19 тыс. гектаров технических культур», — констатировал он.

По словам Иванова, результативно поработали и животноводы — с начала этого года произвели более 70 тыс. тонн молока и 650 тыс. тонн мяса.

Глава муниципалитета поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку, благодаря которой «город меняется на глазах».

«В районе успешно реализуются федеральные и республиканские программы. Ремонтируются автодороги и дворы многоквартирных домов, строятся социальные объекты», — отметил он.

До начала празднования Сабантуя в Чистополе Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз побывали на конных скачках, которые прошли на городском ипподроме. Здесь же была организована выставка сельскохозяйственной техники.