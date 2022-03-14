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Ру Тат
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Общество
14 марта 2022  22:45

На нижнекамской телевышке появились буквы V и Z в поддержку российских военных на Украине

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На нижнекамской телевышке появились буквы V и Z в поддержку российских военных на Украине
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Нижнекамская телевышка окрасилась специальной иллюминацией в поддержку российской армии. Стальную 196-метровую конструкцию раскрасили в цвета российского триколора, также на башне появились символические буквы Z и V.

Эти буквы связаны со специальной военной операцией России на Украине. В символе Z зашифрована фраза «За Победу», буква V означает «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

Осуществить проект по оснащению нижнекамской телевышки иллюминацей предложили сами нижнекамцы и реализовали его к 50-летию города в 2016 году. Над проектом работал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно: на Новый год, День России и по другим знаменательным поводам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске прошел автопробег в поддержку российской армии.

#нижнекамск #спецоперация на Украине
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