На Нижнекамской телебашне зажглась иллюминация в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом «Татар-информу» сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

На телебашне начали отображать логотип памятного события и надпись: «922–2022. 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией».

«В планах использовать данную иллюминацию в течение года», — отметила собеседница агентства.

Осуществить проект по оснащению нижнекамской телевышки иллюминацией предложили сами нижнекамцы, его реализовали к 50-летию города в 2016 году. Над проектом работал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно: на Новый год, День России и по другим значимым поводам.

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