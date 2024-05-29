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Общество 29 мая 2024 18:08

На несколько дней в Казани перекроют участок ул.Краснококшайской

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С 3 по 7 июня в Казани ограничат проезд по улице Краснококшайской. Мера принята на время строительства трассы водопровода, уточнили в мэрии столицы РТ.

На несколько дней из-за работ частично закроют движение рядом с домом №43.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в столице Татарстана введут ограничение движения по улице Кремлевской из-за ремонта главного корпуса Казанского федерального университета.

#ограничение движения
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