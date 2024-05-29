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Из-за реконструкции здания КФУ в Казани ограничат движение по Кремлевской
Из-за реконструкции главного корпуса КФУ в Казани временно ограничат движение по Кремлевской. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства города.
Так, с 5 июня и до 30 сентября будут частично недоступны для транспорта и пешеходов проезжая часть и тротуар в районе здания №18.
Реконструкция здания ведется в преддверии саммита БРИКС, который состоится в октябре 2024 года. Всего к международному событию в городе обновят более 200 исторических объектов. О подготовке Казани к крупному мероприятию читайте в материале «Татар-информа».
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