news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 29 мая 2024 10:35

Из-за реконструкции здания КФУ в Казани ограничат движение по Кремлевской

Скопировать ссылку
Из-за реконструкции здания КФУ в Казани ограничат движение по Кремлевской
Фото: © «Татар-информ»

Из-за реконструкции главного корпуса КФУ в Казани временно ограничат движение по Кремлевской. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 5 июня и до 30 сентября будут частично недоступны для транспорта и пешеходов проезжая часть и тротуар в районе здания №18.

Реконструкция здания ведется в преддверии саммита БРИКС, который состоится в октябре 2024 года. Всего к международному событию в городе обновят более 200 исторических объектов. О подготовке Казани к крупному мероприятию читайте в материале «Татар-информа».

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2