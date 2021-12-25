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Ру Тат
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Транспорт
25 декабря 2021  10:10

На нескольких участках дорог в Челнах временно не будут работать светофоры

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27 декабря с 09.00 до 15.00 в Набережных Челнах будут отключены светофоры на нескольких улицах. Причина — ремонтные работы на электрических сетях. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Светофорные объекты не будут работать на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы 40 лет Победы, а также на пересечении проспекта Вахитова с улицей 40 лет Победы. 

Администрация города просит при движении руководствоваться дорожными знаками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах поменяется маршрут движения автобуса №13.

#Набережные Челны
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