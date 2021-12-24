В Набережных Челнах поменяется маршрут движения автобуса №13

В Набережных Челнах в схему движения автобуса № 13 внесено изменение для улучшения транспортной доступности 63 и 65 комплексов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ранее маршрут № 13 проходил через проспект Яшьлек.

С 27 декабря автобусы начнут движение с остановки «Кузнечный завод», улица Моторная — Залесный проспект — проспект Абдурахмана Абсалямова —улица 40 лет Победы — проспект Яшьлек. В обратном направлении заложен аналогичный маршрут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из маршрута троллейбуса № 1 временно исключена одна остановка.