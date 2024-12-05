На нескольких площадках Казани прошел очный этап премии «Добрый Татарстан»

Фото: АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»

На нескольких площадках Казани прошли самопрезентации участников премии «Добрый Татарстан». В этом году для участия в ней поступило 373 заявки, в том числе 230 от волонтеров, 91 от команд, 14 от бизнеса и 38 в номинации Гран-при. Об этом сообщает АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Мероприятия состоялись в Центре семьи «Казан», Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, Музее-мемориале Великой Отечественной войны, Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала, Доме предпринимателей, Специализированной пожарно-спасательной части №48, а также на стадионе «Ак Барс Арена». Это стало одной из особенностей премии 2024 года, заявил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Айрат Мубаракшин.

«Этот год стал для нас особенным. Впервые мы проводим очные защиты участников не в нашем коворкинге и не онлайн-формате, а на базе профильных площадок и мероприятий добровольческого сообщества Республики Татарстан», — объяснил он.

Фото: АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»

На получение премии претендуют лидеры волонтерского сообщества республики по различным направлениям, организаторы добровольческой деятельности, в том числе некоммерческие организации, учебные заведения, представители бизнеса.

Еще одной новинкой стала номинация «Семейное волонтерство». В Год семьи ее победителями станут татарстанцы, которые совместно с близкими занимаются добровольческой деятельностью.

«Мы решили принять участие в премии „Добрый Татарстан“, чтобы поделиться своим опытом, а также привлечь большее количество людей в волонтерскую деятельность. Наша семья активные волонтеры, мы помогаем культурным учреждениям проводить экскурсии, концертные программы, участвуем в экологических акциях. Семейное волонтерство для нас — это не только помощь другим людям, но и способ провести время месте», — поделилась семья Зиганшиных.

Выступления участников оценят члены экспертного совета — представители министерств и ведомств РТ, лидеры профильных добровольческих объединений и сотрудники ресурсного центра добровольчества республики.

Премия организована Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ при поддержке Минмолодежи РТ. Одна из целей мероприятия — воспитание социально ответственной личности — соответствует задачам национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В пресс-службе Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ уточниили, что церемония награждения премии, а также Республиканского конкурса среди СМИ «Добро в эфире» состоится 14 декабря в ИТ-парке им. Башира Рамеева.