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На набережной Тукая в Челнах началось строительство открытых бассейнов — эскизы
На набережной Тукая в Набережных Челнах началось строительство открытых бассейнов. О старте проекта сообщил глава администрации Комсомольского района Автограда Ленар Ахметзянов и опубликовал рендеры будущего объекта.
«Мы приступили к строительству открытых бассейнов, которые обещают стать украшением пляжа на набережной Тукая. В проекте предусмотрены два бассейна: один для взрослых и один для детей, что обеспечит комфортный и безопасный отдых для всей семьи», — цитирует его слова Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.
Открытие намечено на будущий сезон — 1 мая 2025 года. Будущие бассейны станут продолжением успешной реализации первого этапа, который завершили в этом году. В этом сезоне на пляже появились надувной бассейн, кафе, лежаки, зонтики и все необходимые дополнительные элементы для комфортного отдыха. Также была обновлена береговая зона до пирса.
Реализация стала возможной благодаря субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Рендеры: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов
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