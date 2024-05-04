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Бани, лежаки и зонтики: как изменится пляж на набережной Тукая в Челнах
В Набережных Челнах проводятся работы по обновлению пляжа на набережной Тукая. Строители вышли на финишную прямую. Реализация стала возможной благодаря субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
На пляже установили 16 конструкций. Планируется, что в скором времени в них зацветут петунии. Они неприхотливы, но пышные и яркие. Это не единственные изменения, которые здесь произойдут.
«В этом году пляж на набережной Тукая на центральной изменится кардинально. Мы здесь увидим лежаки, зонты, новый кафетерий со столиками красивыми и стульями. Увидим здесь новую баню. Также здесь мы увидим медпункт. Здесь будет персонал квалифицированный», — рассказал глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.
Сейчас составляется график работы медперсонала. Кроме них, на пляже будут дежурить и спасатели. Им обновили две вышки. Как только потеплеет, для детей установят надувной аквапарк.
«Завезли мы сюда лаишевский песок. 50 тонн. Планируем в течение недели завезти еще 450. Разровнять и затем уже расставлять шезлонги, дорожки. Установили видеонаблюдение — 15 камер у нас стоит. Также звуковое оповещение», — рассказал предприниматель Александр Леухин.
Для комфорта посетителей установили кабинки для переодевания. А еще и деревянные пешеходные дорожки до Камы протяженностью 300 метров. Это также сделано для того, чтобы челнинцы и гости города не ходили по обжигающему песку.
Работы по обновлению пляжа на набережной Тукая планируется завершить до середины мая. А уже 1 июня традиционно открывается купальный сезон.
Это пока только первый этап реализации. В перспективе — обновить береговую зону до пирса, добавив дополнительные элементы, сообщил глава администрации Комсомольского района.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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