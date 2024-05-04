Бани, лежаки и зонтики: как изменится пляж на набережной Тукая в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах проводятся работы по обновлению пляжа на набережной Тукая. Строители вышли на финишную прямую. Реализация стала возможной благодаря субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

На пляже установили 16 конструкций. Планируется, что в скором времени в них зацветут петунии. Они неприхотливы, но пышные и яркие. Это не единственные изменения, которые здесь произойдут.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В этом году пляж на набережной Тукая на центральной изменится кардинально. Мы здесь увидим лежаки, зонты, новый кафетерий со столиками красивыми и стульями. Увидим здесь новую баню. Также здесь мы увидим медпункт. Здесь будет персонал квалифицированный», — рассказал глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Сейчас составляется график работы медперсонала. Кроме них, на пляже будут дежурить и спасатели. Им обновили две вышки. Как только потеплеет, для детей установят надувной аквапарк.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Завезли мы сюда лаишевский песок. 50 тонн. Планируем в течение недели завезти еще 450. Разровнять и затем уже расставлять шезлонги, дорожки. Установили видеонаблюдение — 15 камер у нас стоит. Также звуковое оповещение», — рассказал предприниматель Александр Леухин.

Для комфорта посетителей установили кабинки для переодевания. А еще и деревянные пешеходные дорожки до Камы протяженностью 300 метров. Это также сделано для того, чтобы челнинцы и гости города не ходили по обжигающему песку.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Работы по обновлению пляжа на набережной Тукая планируется завершить до середины мая. А уже 1 июня традиционно открывается купальный сезон.

Это пока только первый этап реализации. В перспективе — обновить береговую зону до пирса, добавив дополнительные элементы, сообщил глава администрации Комсомольского района.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».