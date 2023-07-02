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Духовой оркестр выступил перед жителями Челнов на набережной Табеева
На набережной им.Ф.Табеева горожан и гостей Набережных Челнов порадовало выступление духового оркестра КБК им.Титова. Об этом рассказали «Татар-информу» в администрации Центрального района Автограда.
Творческий коллектив исполнил для горожан вальсы, мелодии из известных кинофильмов, а также современные музыкальные произведения. Трогательные мелодии не оставили зрителей равнодушными, и многие из них, не сумев усидеть на месте, танцевали.
При поддержке главы Центрального района Эдуарда Фаттахова летние вечера духовой музыки будут проходить на набережной им.Ф.Табеева каждые две недели по субботам с 18.00 до 19.00.
«За годы выступлений у музыкантов накоплен прекрасный репертуар, и они будут рады исполнить его для челнинцев и гостей города», — поделились в администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что джазовый оркестр «Визит» дал концерт на Шишкинском бульваре в Челнах.
Фото: Центральный район Набережных Челнов.
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