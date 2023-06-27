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Джазовый оркестр «Визит» дал концерт на Шишкинском бульваре в Челнах
Сегодня на бульваре Шишкинский для гостей и жителей Набережных Челнов выступил филармонический эстрадно-джазовый оркестр «Визит». Коллектив подготовил программу «В городском саду играет духовой оркестр...».
В исполнении коллектива прозвучала духовая музыка, вальсы и марши. Концерт собрал большое количество слушателей. Насладиться живым исполнением вокалистов и звуками инструментальной музыки пришли как любители и ценители джаза, поклонники оркестра, так и просто прохожие.
Серия концертов продолжится: послушать «Вечерний Jazz» музыканты приглашают в четверг, 29 июня, в 18.00. Место встречи — парк Победы, сцена «Ракушка». В концерте примут участие солисты оркестра Анна Меерсон, Рустем Асадуллин, Ирина Зотина и Евгений Гали.
«Визит» был основан в 2007 году Владимиром Завьяловым по инициативе исполнительного комитета Набережных Челнов. В состав джазового оркестра вошли профессиональные музыканты, у каждого из которых за плечами огромный опыт работы в различных музыкальных жанрах и стилях. Основная направленность коллектива — классическая джазовая музыка, в которой присутствуют известные композиции мирового джаза.
Фото, видео: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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