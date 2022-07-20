На набережной озера Кабан покажут короткометражки

Сегодня, 20 июля, в Казани на набережной озера Кабан вновь пройдет кинопоказ под открытым небом. Вниманию публики представят альманах короткометражных фильмов «Ищите женщину. Часть 2», сообщает городская Дирекция парков и скверов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего будут показаны четыре короткометражки: «Жена футболиста» режиссера Романа Полякова, «Зеркало Гезелла» режиссера Элины Курбатовой, «Шашель» режиссера Анастасии Журы и «Хвалебная речь Денису Кораблеву» режиссера Юлии Трофимовой.

Кинопоказы на набережной традиционно проводятся по средам, Дирекция парков и скверов организует их совместно с дирекцией «Время кино». В программу включены киноленты из каталога межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»).

Помимо собственно просмотра фильмов, кинопоказы предполагают их обсуждение с киноведом и кинокритиком Адилей Хайбуллиной. И в этот раз она представит короткометражки зрителю.

Мероприятие начнется в 21.00 на спуске от театра имени Галиасгара Камала по улице Марджани. Посещение сеанса будет бесплатным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанская драма победила в этапе «Алтын тәлинкә», уступив лишь столичному «ужастику».