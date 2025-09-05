На «Муниципальном часе» рассказали об участнике СВО, ведущем бизнес в Мамадыше

На муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана презентовали проект участника СВО Дмитрия Митрофанова. Он с 2022 года выполняет свой долг в зоне спецоперации, будучи мобилизованным рядовым-минометчиком.

«Его мужество и ответственность – тот самый стержень, на котором держится дух нашей компании, – сказал о Митрофанове замруководителя производства Павел Лукьянов. – Именно с этим духом, с этой верой в свои силы мы заглядываем в будущее. Нашей стратегической целью является создание современного, высокотехнологичного производственного комплекса на площадке мамадышского промпарка "Вятка"».

Компания Митрофанова существует уже шесть лет и прошла путь от изготовления заборов и навесов до сложных, комплексных проектов под ключ.

«На участке в 1 га мы уже ведем активную заливку бетонных конструкций, подготовлен фундамент. В наших планах – завершение бетонных работ, возведение цеха, установка современного оборудования, включая плазморез и станки, строительство второго цеха и организация комфортной жилой зоны для вахтовых работников», – анонсировал замруководителя.

В проект вложено уже 6 млн рублей.

«Большое уважение вызывает, что предприниматель, успешно ведущий бизнес в районах Татарстана, встал на защиту нашей Родины, пошел на спецоперацию, и полученные выплаты направляет на развитие своего бизнеса. Дмитрий Митрофанов – это пример истории успеха для ребят, которые служат в зоне СВО, доказывающий, что можно начать новый бизнес, открыть предприятие и не бояться сложностей, которые возникают на рынке», – сказала руководитель Агентства Талия Минуллина.