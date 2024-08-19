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В Казани на День города проведут мотофестиваль, хэдлайнером которого станет рэпер ST
В Казни в рамках Дня города и Республики состоится 6-ой мотофестиваль «Два Кремля», хэдлайнером которого станет рэпер ST. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.
«Здесь тоже ожидается очень разнообразная программа, которая познакомит жителей и гостей города с байк-культурой. Кульминацией фестиваля станет выступление рэпера ST», – отметила Сагитова.
Колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города. Маршрут будет проходить по улицам Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, Проспекту Универсиады, Профсоюзной и Кремлевской дамбе.
Напомним, хэдлайнерами Дня республики Татарстан и Дня города Казань, который запланирован на 30 августа, станут Дима Билан и «Братья Гримм». Также на сцене праздника выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская группа «Дышать».
На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.
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