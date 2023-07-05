Экономический эффект для Татарстана от строительства трассы М12 составит 146 млрд рублей

Экономический эффект от строительства скоростной трассы М12 Москва – Казань для Татарстана оценивается в 146 млрд рублей. Макроэкономический эффект в целом составит 2,4 трлн рублей. Об этом говорится в постановлении Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Особенностью маршрута М12 является значительный макроэкономический эффект, формируемый за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности регионов, продукция которых тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом», – говорится в документе.

Кроме того, благодаря строительству новой автодороги будет привлечено до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, в «зону тяготения трассы попадут наиболее развитые регионы Урала». Планируется также создать около 80 тыс. новых рабочих мест, в том числе 5 тыс. – на этапе эксплуатации дороги.

«Благодаря сокращению времени пути от Москвы до Казани ожидается рост туристического потока из столицы России в Татарстан. Строительство моста через Волгу протяженностью 3,3 км будет способствовать снижению нагрузки на северном обходе Казани и разгрузит существующие паромные переправы», – отмечается в постановлении.

В Татарстане построят часть седьмого этапа М12 протяженностью 77 км и восьмой этап длиной 66 км с мостом через Волгу от пересечения с трассой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали.