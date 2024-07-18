Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 70%

Общая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 70%. Строительство дороги завершится в этом году. Об этом сообщил журналистам на объекте ведущий эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

«Близимся к завершению, но работ еще осталось много. Строительство разделено на три этапа. Больше всего работы выполнены на мосту через Каму, который строится на первом этапе, а также на втором этапе», – рассказал он.

Крашенниников уточнил, что техническая готовность моста составляет 80%. «Возвели практически все опоры. Осталось пять опор над стапельной зоной, которые будем возводить после демонтажа стапеля, после надвижки», – отметил представитель «Волго-Вятскуправтодора».

По словам эксперта, финальная надвижка металлического пролетного строения завершится в августе. Затем рабочие приступят к опусканию пролета на опоры моста.

Новая дорога войдет в состав трассы М12. Мост через Каму длиной 1,3 км будет самым протяженным искусственным сооружением скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.

«По периметру моста установят камеры, на искусственном сооружении будут барьерное и перильное ограждения. Мост будет освещенным», – подчеркнул спикер.

На других искусственных сооружениях обхода идет строительство опор и монтаж балок пролетного строения, устройство мостового полотна. На 12 объектах уже уложен нижний слой покрытия.

Самый большой объем работ выполнен при строительстве транспортной развязки вблизи села Шингальчи протяженностью 70 метров. Его техническая готовность составляет 99%. На объекте уже завершено строительство путепровода.

Кроме того, специалисты занимаются устройством дорожной одежды, в том числе асфальтобетона.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км будет построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.

Обход начинается от трассы М7 возле села Костенеево и выходит на эту автодорогу за Набережными Челнами в районе Соснового бора.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. По контракту объект должен быть введен в октябре 2025 года.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина с 2019 года.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»