На мост через Монастырскую протоку в Казани потратят более 700 млн рублей

ГКУ «Главтатдортранс» при Миндортрансе Татарстана намерено потратить на строительство моста через Монастырскую протоку в рамках возведения Большого Казанского кольца почти 737 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что мост будет двухполосным, ширина проезжей части составит 7 метров. Общая длина сооружения должна равняться 28,8 метра.

Предусмотрено строительство двух лестничных сходов, будут размещены шумозащитные экраны. На время сооружения моста предполагается оборудовать технический проезд для движения транспорта.

Средства на возведение сооружения поступят из республиканского бюджета. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 ноября, а подрядчика определят 9 ноября. Исполнителю предстоит выполнить работы к 20 ноября 2023 года.

Еще в сентябре 2021 года Главтатдортранс объявил тендер на проектирование моста через Монастырскую протоку. Максимальная цена контракта равнялась 9,8 млн рублей. Позднее, в апреле 2022 года, стало известно, что для строительства моста через Монастырскую протоку в Казани изымут шесть домов и баню.

Второй этап строительства Большого Казанского кольца организован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.