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Ру Тат
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Общество
28 апреля 2022  10:40

В Казани изымут шесть домов и баню для строительства моста через Монастырскую протоку

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В Казани для строительства моста через Монастырскую протоку изымаются шесть домов, хозблок и баня. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Здания располагаются в поселке Борисково: по улице Башкирской, 12, 16, Нижнекамской, 9,13, а также Пожарной, 68, 70.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани уведомит владельцев участков об их изъятии, а Управление жилищной политики исполкома проведет оценку стоимости имущества.

Срок действия постановления составляет три года.

Строительство моста через Монастырскую протоку, напомним, входит во второй этап возведения Большого Казанского кольца. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.

#изъятие земель #строительство моста
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