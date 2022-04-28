В Казани изымут шесть домов и баню для строительства моста через Монастырскую протоку

В Казани для строительства моста через Монастырскую протоку изымаются шесть домов, хозблок и баня. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Здания располагаются в поселке Борисково: по улице Башкирской, 12, 16, Нижнекамской, 9,13, а также Пожарной, 68, 70.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани уведомит владельцев участков об их изъятии, а Управление жилищной политики исполкома проведет оценку стоимости имущества.

Срок действия постановления составляет три года.

Строительство моста через Монастырскую протоку, напомним, входит во второй этап возведения Большого Казанского кольца. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.