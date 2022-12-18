На Москву обрушились рекордные снегопады, отменено более 60 авиарейсов

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье – половина нормы. Уровень снега в Москве – от 33 до 38 сантиметров – побил рекорд 1989 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведущего специалиста центра «Фобос».

На этом фоне задержано 49 рейсов и отменено 12. Изменения в графике вылетов и прилетов наблюдаются в трех воздушных гаванях столицы, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Так, в Домодедово 28 вылетов задержали, а два отменили. Также в Шереметьево 10 авиарейсов задержали и два отменили.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане с 17 по 19 декабря выпадет около половины месячной нормы осадков. Завтра в республике ожидаются сильный мокрый снег, ледяной дождь и метель. Жителей республики синоптики предупредили, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах.