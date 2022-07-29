На могиле Роберта Миннуллина установлен надгробный памятник

В Казани на кладбище в поселке Мирный установлен памятник на могиле народного поэта Роберта Миннуллина. Церемония прошла в узком кругу самых близких.

«Памятник для отца должен был стать таким же простым и наполненным смыслом, как и сам отец. Он не отличается размером от окружающих его памятников, потому что и папа не держался отдельно от народа», — сказала дочь поэта Тансылу Сабирова.

Она поблагодарила за оказанную помощь правительство республики, министерство культуры, а также мастеров, которые изготовили надгробие.

В церемонии установления памятника приняли участие замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин, родные, друзья, коллеги поэта.

Роберт Миннуллин скончался 27 марта 2020 года на 72-м году жизни. Поэт похоронен на кладбище в поселке Мирный в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Республиканской детской библиотеке присвоят имя народного поэта РТ Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, на доме №16а по улице Толстого в Казани появится мемориальная доска Роберту Миннуллину.