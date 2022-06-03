Республиканская детская библиотека получит имя Роберта Миннуллина

Республиканской детской библиотеке присвоят имя народного поэта РТ Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление Правительства региона подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Решение принято «с целью увековечения памяти общественного и государственного деятеля, народного поэта Республики Татарстан Миннуллина Роберта Мугаллимовича». Соответствующее предложение ранее поступило от Министерства культуры РТ.

Теперь профильное ведомство должно в течение 60 дней внести изменения в устав государственного бюджетного учреждения культуры, отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации Татарстана.

Республиканская детская библиотека размещается по адресу: Казань, пр. Х. Ямашева, д. 81.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появится мемориальная доска в честь поэта Роберта Миннуллина.