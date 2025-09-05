«На моем счету 15 сбитых дронов»: тетюшанин служит на СВО вместе с внуком

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

В доме Чумариных в Больших Тарханах Тетюшского района разговор о патриотизме начинается с воспоминаний о человеке, ставшем для семьи примером.

«Мой отец Ахмет Кабирович – участник Великой Отечественной войны. Он воевал на Втором Украинском фронте, потом был на войне с Японией. Вернулся в село лишь в 1948 году. Мы всегда гордились им, хотя он был очень скромным человеком и не любил рассказывать о том времени», – вспоминает его сын, участник СВО Фарит Ахметович.

Сам он служил в Советской армии в конце 1980-х годов, в войсках ПВО. Побывал в Прибалтике, Чехословакии. Старший сержант Чумарин командовал отделением ПЗРК, дослужился до заместителя командира взвода. После службы работал в колхозе, был механизатором.

В сентябре прошлого года Фарит Ахметович подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

«Когда началась спецоперация, мысли пойти были сразу. Но окончательно я решился, когда на фронт мобилизовали внука. Его забрали первым в селе. Он даже не думал уклоняться. А я растил его с двух лет, и покоя у меня не стало», – рассказывает мужчина.

Супруга Сакиня Яхиевна дополняет: «Мы уже три года живем с одной мыслью – дождаться его возвращения. Сначала звонки от него были редкостью. Для Фарита роднее внука никого нет. Он твердил: «Поеду помогать, вернусь с победой».

Так и случилось: теперь дед и внук служат в одном полку – 1234-м мотострелковом татарстанском. «Когда встретились, он сначала отругал меня, – улыбается Чумарин. – Но потом крепко обнялись. И словно все в жизни встало на свои места».

В армии Фарит Ахметович прошел обучение на пулеметчика. Уже год выполняет боевые задачи.

«Наша задача – закрепление территории после штурма. Сейчас идет «детская война» – дроны. Очень опасные. На моем счету 15 дронов, сбитых моим пулеметом. Первый раз было страшно: дрон-камикадзе пошел на таран, но я сумел среагировать, сбил его. К счастью, он не взорвался», – рассказывает старший сержант.

В семье уверены: решение Фарита Ахметовича пойти на СВО связано не с деньгами, а с личным выбором. «Кредитов у нас нет, – говорит супруга. – Это его желание».

«Мне говорили: «Зачем тебе это в твоем возрасте?» А я отвечаю: если все так будут рассуждать, кто Родину защитит? Нельзя этой заразе проникнуть к нам. Родные и односельчане понимают и поддерживают», – добавил боец.

Опорой для него остаются семья и вера. «Супруга молится за нас. Я твердо верю, что молитва оберегает», – говорит он.

Сакиня Яхиевна держится не меньше мужа. «У нас восемь внуков. И Фарит не имеет права не вернуться. Верим в лучшее. Всевышний словно подсказывает, что все будет хорошо», – убеждена женщина.

Прощаясь, Чумарины улыбаются и повторяют: «Победа будет за нами».

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.