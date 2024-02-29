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Политика 29 февраля 2024 14:42

На модернизацию аэропортной сети России направят не менее 250 млрд рублей

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В России планируют повысить авиационную мобильность граждан, заявил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Более доступными должны стать авиаперелеты. Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года», – отметил Президент.

Для этого планируют ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. Перед Правительством стоит задача за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 воздушных гаваней – это больше трети аэропортной сети России. На эти цели направят не менее 250 млрд рублей.

Кроме того, предстоит обновить и воздушный парк российских авиакомпаний за счёт собственных отечественных самолётов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности.

«Сложная задача – покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а своё производство не развивали», – посетовал Владимир Путин.

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#Послание Президента-2024
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