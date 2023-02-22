На митинг-концерт в Лужниках пришли более 200 тыс. человек

Более 200 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, на самой арене присутствовали 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находились более 112 тыс. человек.

Мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню защитника Отечества, также посетил Президент России Владимир Путин.