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На митинг-концерт в Лужниках пришли более 200 тыс. человек
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Более 200 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, на самой арене присутствовали 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находились более 112 тыс. человек.
Мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню защитника Отечества, также посетил Президент России Владимир Путин.
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