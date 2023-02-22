«Весь наш народ — защитники Отечества»: Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках

Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил праздничный митинг-концерт в Лужниках по случаю предстоящего Дня защитника Отечества. Приветствуя собравшихся, он отметил, что каждый, кто сейчас поддерживает участников спецоперации на Украине, в какой-то степени тоже является настоящим защитником своей Родины. Прямую трансляцию с концерта провел ТАСС.

«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, наших людей, нашей культуры, нашего языка, территорий, все, весь наш народ сегодня является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал российский лидер.

Он напомнил, что сейчас на исторических российских рубежах продолжаются ожесточенные бои, в которых военнослужащие РФ мужественно отстаивают интересы своей страны, защищают мирное население. По словам Президента, когда российский народ вместе, в силе и единстве ему нет равных.

«По большому счету и Родина, и семья в нашем сердце — это одно и то же. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и дорогое что у нас есть. Семью и Родину», — отметил Путин.

Митинг-концерт на стадионе «Лужники» проходит по случаю Дня защитника Отечества. В нем принимают участие ветераны, военнослужающие-участники СВО, а также звезды российской эстрады — народный артист РФ Олег Газманов, певец Shaman, группа «Любэ» и многие другие.