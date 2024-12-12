На минарете исторической мечети XVIII века в РТ установлен полумесяц

В селе Маскара Кукморского района прошла церемония установки полумесяца на историческую мечеть конца XVIII века. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Культовое сооружение было построено в 1791-1793 годах на средства купца Габдуллы Утямышева. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения и является уникальным памятником татарской архитектуры.

Мечеть лишилась минарета в 20-х годах прошлого века. Тогда ее закрыли, а затем использовали в сельскохозяйственных целях. Несмотря на это, здание сохранило историческую ценность до наших дней: богатый лепной декор, оригинальные росписи и уникальные своды, которые сохранили свой первоначальный вид.

Реставрационные работы на объекте стартовали в 2022 году. За это время проведены противоаварийные работы по усилению фундаментов, устранению трещин в каменных стенах, выполнению инъекционной гидрозащиты цоколя и гидрофобизации кладки стен.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, цели, намеченные два года назад, были достигнуты.

«Сравнивая с предыдущим состоянием, изменения просто колоссальные. Сейчас мы завершаем работы по оформлению интерьера. Также было построено специальное помещение для омовения (тахаратхана), которое размещено во дворе мечети. Здесь создается самостоятельный туристический маршрут», — объяснил он.

Большой вклад в восстановление объекта внес имам-хатыб села Маскара Мунир хазрат Юсупов. Он изучал историю культового сооружения и обратил внимание местных жителей на памятник культуры.

Иван Гущин поблагодарил имама-хатыба за помощь в сохранении мечети и внимание к вопросам реставрации.

Также в церемонии участвовали руководитель исполнительного комитета Кукморского района Азат Гарифуллин, имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев, имамы Кукморского района, жители села, аксакалы и журналисты.

Фото, видео: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия