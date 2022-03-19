«Образец культовой татарской архитектуры»: в Кукморском районе спасают мечеть XVIII века

В Кукморском районе возобновили работы по возрождению соборной мечети, построенной в 1791-1793-м годах. Старинный храм в селе Маскара является памятником татарской культовой архитектуры.

Мечеть в селе Маскара, построенная в 1791-1793-м годах, является памятником татарской культовой архитектуры

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь учились и служили многие выдающиеся религиозные деятели»

Мечеть в селе Маскара, некогда крупного центра мусульманского образования, долгое время находилась в аварийном состоянии. Храм, имеющий за собой 230-летнюю историю, связан с именами выдающихся мусульманских священнослужителей.

«Мечеть уникальна. Здесь учились и служили многие наши выдающиеся религиозные деятели, чьи захоронения находятся на кладбище села. Мечеть упоминается в трудах Галимджана Баруди, Шигабутдина Марджани. Этот храм является значимым местом для мусульман, поэтому так важно вернуть ему былое величие», - заявил Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Камиль хазрат Самигуллин: «Этот храм является значимым местом для мусульман, поэтому так важно вернуть ему былое величие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Храм был возведен на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева - родоначальника знаменитой купеческой династии, который за свою жизнь построил несколько десятков мечетей в селениях Казанской и Вятской губерниях. Одним из первых имамов мечети в Маскаре был ахун Мухаметрахим бин Юсуф-аль-Ашити – некогда известный по всему Поволжью педагог.

Уже в XIX веке село Маскара стало крупным центром мусульманского образования. Приход соборной мечети составлял около 200 прихожан. При мечети функционировало медресе, в котором в разное время получили духовное образование многие мусульманские священнослужители Казанской, Уфимской и Вятской губерний. Среди них, Габденнасыр Курсави — выдающийся татарский богослов, мыслитель и просветитель, шейх Накшбандийского тариката.

«Вышла на крыльцо мечети, села на ступеньки и расплакалась»

Мечеть была закрыта в 20-е годы прошлого столетия, позже был утрачен минарет. Долгие годы здание использовалось не по назначению – в разное время здесь располагались школьные кабинеты, мастерская, склад зерна и даже птицефабрика.

Долгие годы здание использовалось не по назначению – в разное время здесь располагались школьные кабинеты, мастерская, склад зерна и даже птицефабрика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда я впервые оказалась здесь, я ходила вокруг здания буквально раскрыв рот. Зашла в заброшенную мечеть и увидела лежащего мужчину в нетрезвом состоянии. Вышла на крыльцо, села на ступеньки и расплакалась», - поделилась воспоминаниями директор Кукморского краеведческого музея Лябуда Давлетшина.

Однако именно благодаря ей удалось обратить внимание общественности на угрозу потери культурного объекта. Лябуда Давлетшина была той, кто способствовала включению Мечети в программу сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие».

«В Кукморском районе проживают представители разных наций. Район существует по идее, заложенной нашим Президентом РТ Рустамом Миннихановым: важно, чтобы каждый человек помнил о своих исторических корнях. Для этого мы обязаны сохранять исторические памятники. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь в реализации масштабного проекта», - пообещал руководитель исполкома Кукморского муниципального района РТ Азат Гарифуллин.

Внешне мечеть представляет собой образец культовой татарской архитектуры конца XVIII века в стиле раннего классицизма с элементами барокко в интерьере. Двухэтажное здание относится к типу двухзальных мечетей с минаретом в центре крыши. Конструкция свода и декор в интерьере молельных залов оформлены аналогично тому, как это сделано в казанской мечети Марджани.

Внешне мечеть представляет образец культовой татарской архитектуры конца XVIII века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый этаж выполнял функцию подклета. На втором анфиладно расположились вестибюль и два молельных зала. Поверхности свода декорированы профилированными филенками и лепными розетками на мотивы барокко и декоративного татарского искусства.

По словам Давлетшиной, с начала нулевых в разные годы предпринимались попытки спасти здание.

«Первый транш в размере 200 тыс. рублей мы получили на поднятие одной из стен. Позже первый Президент РТ Минтимер Шаймиев выделил миллион рублей из бюджетных средств, который ушел на проектировку и покрытие крыши храма. Так нам удалось сохранить то, что мы имеем сегодня», - отметила Лябуда Давлетшина.

На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн рублей

Тем не менее сегодня мечеть находится в аварийном состоянии. По словам председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Ивана Гущина, здание требует серьезного укрепления фундамента, стен, проведения работ по гидроизоляции, уже не говоря о возрождении внутреннего убранства мечети.

Иван Гущин: «Реставрация мечети будет проводиться за счет благотворительных средств. Цель нашего проекта – возродить храм всем миром, как это делали наши предки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня исторический день. Мы не только объявляем о начале реставрационных работ, но и даем старт образованию организации нашего спецпроекта “Сохраним вместе”. Реставрация мечети будет проводиться за счет благотворительных средств. Цель нашего проекта – возродить храм всем миром, как это делали наши предки», - рассказал Гущин.

В 2022 году планируется провести противоаварийные работы. Уже решено, что в здание не будет проходить водоснабжение – комнаты для омовения расположатся близ мечети. Дополнительный пристрой возведут на месте стоящего рядом сарая уже в этом году.

Вторым этапом запланированы непосредственно реставрационные работы.

Здание требует серьезного укрепления фундамента, стен, гидроизоляции, уже не говоря о возрождении внутреннего убранства мечети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В архивах информации о первозданном виде мечети крайне мало. Этот факт налагает дополнительные работы по изучению объекта. Мы имеем некоторые сохранившиеся элементы рельефных украшений, на которые будем ориентироваться при реставрации. Что касается художественной росписи – понимая того, как это будет выглядеть, пока нет», - признался Гущин.

Он подчеркнул, что планируется провести работы по благоустройству мечети за два года. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн рублей.

«Мы с Камилем хазратом уже обратились в различные благотворительные фонды. На данный момент на счет Духовного управления мусульман РТ поступило 25 млн рублей. Сегодня мы находимся на этапе подготовки технического задания», - резюмировал он.

Муфтий РТ Камиль хазрат Сибгатуллин предложил организовать в селе торговые лавки, чтобы привлечь внимание общественности к культовому месту. Ежегодно мухтасибатом Кукморского района проводятся Маскаринские чтения в память о выдающихся выходцах из этого села.

Планируется провести работы по благоустройству мечети за два года. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор средств на возрождение Соборной мечети будет организован мухтасибатом Кукморского района, а работы по благоустройству будут проводиться под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия РТ и Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана.

Иван Гущин отметил, что на сегодняшний день на учете Госохраны РТ стоит 456 объектов религиозного назначения. Из них – 129 мечетей и 327 церквей. Около 30 процентов из них нуждаются в проведении реставрационных работ.