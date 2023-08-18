На минарет мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили купол, упавший в марте

Фото: Духовное управление мусульман Башкортостана

На один из минаретов строящейся соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили купол, снесенный ветром в марте этого года. Об этом рассказывает «Башинформ».

В работе задействовали башенный кран. Перед этим инженерный центр из Волгодонска изготовил и разместил верхнюю часть конструкции.

Напомним, инцидент на строящейся мечети произошел 13 марта. По оценкам экспертов, причиной разрушения стал инженерный просчет.

В июне «Татар-информ» сообщил о возобновлении стройки, остановленной из-за недостатка финансирования.