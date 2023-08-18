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На минарет мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили купол, упавший в марте
На один из минаретов строящейся соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили купол, снесенный ветром в марте этого года. Об этом рассказывает «Башинформ».
В работе задействовали башенный кран. Перед этим инженерный центр из Волгодонска изготовил и разместил верхнюю часть конструкции.
Напомним, инцидент на строящейся мечети произошел 13 марта. По оценкам экспертов, причиной разрушения стал инженерный просчет.
В июне «Татар-информ» сообщил о возобновлении стройки, остановленной из-за недостатка финансирования.
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