На Международный строительный чемпионат в Казань приедут представители 26 стран

Создание отечественных технологий и вопрос независимости от импорта станет одной из главных тем на II Международном чемпионате по промышленному строительству в Казани. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.

Ожидается, что на чемпионат приедут представители 26 стран: это страны-участницы БРИКС, ЕАЭС, а также Турция, Египет, Бангладеш, Венгрия, Иран, Сербия, Израиль и другие.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос их участия, ведем переговоры», — пояснил Ломакин.

Основные векторы деловой программы чемпионата будут посвящены поиску решений задач по развитию промышленного строительства как в России, так и за рубежом в современной геополитической обстановке.

«Целый блок работы будет посвящен развитию технологического суверенитета, что сейчас очень важно. Обсудим новые технологии, именно отечественные, импортонезависимые, современные инструменты в строительстве», — поделился планами замминистра.

Особенно важным и актуальным направлением станет международный трек, который посвятят кооперационным цепочкам на рынке стран ЕАЭС. Участники мероприятия смогут найти новых партнеров, в том числе за рубежом, уверен спикер.

II Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в выставочном центре «Казань Экспо». Ожидается, что в нем примут участие 250 крупнейших российских компаний в сфере промышленного строительства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на соревнованиях в столице Татарстана будет создана студенческая лига.