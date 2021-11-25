На международном туристическом форуме в Татарстане обсудят цифровизацию отрасли

В Казани с 5 по 7 декабря пройдет международный туристический форум «Ориентиры будущего». На нем обсудят современные тенденции отрасли, а также уделят внимание ее цифровизации. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Госкомитета по развитию туризма РТ Сергей Иванов.

«На форуме мы планируем обсудить новые тенденции, которые будут определять развитие туризма в ближайшие пять лет. Первый день форума будет посвящен созданию нестандартных объектов туризма. Поделятся опытом бизнесмены, которые как первопроходцы создавали свои проекты, сталкивались с трудностями и решали их», — отметил Иванов.

Кроме того, в первый день обсудят создание туристических пешеходных троп, а также развитие гастрономического туризма. Второй день традиционно окажется посвящен цифровизации туристической отрасли, добавил собеседник.

«Появляются новые технологии, меняются модели получения и потребления информации. Мы разберем практические кейсы, как предпринимателям это использовать в работе, чтобы увеличить прибыль предприятия», — пояснил Иванов.

Форум пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Очно он будет организован на нескольких площадках в Казани и Иннополисе.

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