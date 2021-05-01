«На место добрых придут агрессивные»: кинолог о том, почему нельзя отстреливать собак

Отстрел бездомных животных на улицах может привести к тому, что на место социальных собак придут агрессивные. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» кинолог, главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан Денис Александров.

«Кого можно отстрелять? Добрых собак. Тех, кто не боится людей. Дикие, хитрые животные от людей прячутся. То есть таким образом мы выбьем социальных животных и оставим агрессивных, потому что их сложнее ловить», — объяснил собеседник агентства.

По его мнению, бродячих собак необходимо отлавливать, стерилизовать и выпускать обратно в их среду обитания. Именно такой способ предусмотрен законом об ответственном обращении с животными. Места «кормежки» собак никогда пустовать не будут. Если стерилизованную собаку вернуть на улицу, она станет охранять свою территорию и не позволит другим, более агрессивным, ее занять.

Кроме того, кинолог заметил, что после стерилизации характер собаки становится мягче. В конце зимы— начале весны у всех собак наблюдаются сезонные обострения. Одна из основных причин агрессии животных — необходимость защищать потомство. Однако если собака стерилизована, вероятность того, что она нападет начеловека, гораздо ниже.

Таким образом, преимущества отлова и стерилизации бездомных собак очевидны. Однако не все службы подходят к своим обязанностям добросовестно

«Если у собаки есть бирка на ушах, значит, она должна быть привита и стерилизована. Но очень часто люди видят, что идет такая собака, а за ней — щенки. Вопрос: была сделана стерилизация или просто фиктивно бирку наклеили и выпустили?» — прокомментировал ситуацию Александров.

По мнению специалиста, если бы все организации по отлову животных добросовестно выполняли свои обязанности по стерилизации и выпуску пойманных собак, случаи нападения на людей сошли бы к минимуму.