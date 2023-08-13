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На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы
В Сергиевом Посаде завершились поисковые работы на месте взрыва, который произошел 9 августа на территории оптико-механического завода. Об этом сообщают в официальном сообществе пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа «ВКонтакте».
Отмечается, что глава округа Дмитрий Акулов провел совещание с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести.
Акулов поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки. Он отметил, что социальные службы также будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести.
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали порядка 80 человек, одна женщина умерла в больнице, еще восемь человек остаются пропавшими без вести.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сергиево-Посадский городской суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс», которая арендовала склад пиротехники, где произошел взрыв.
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