На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

В Сергиевом Посаде завершились поисковые работы на месте взрыва, который произошел 9 августа на территории оптико-механического завода. Об этом сообщают в официальном сообществе пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа «ВКонтакте».

Отмечается, что глава округа Дмитрий Акулов провел совещание с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести.

Акулов поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки. Он отметил, что социальные службы также будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести.

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали порядка 80 человек, одна женщина умерла в больнице, еще восемь человек остаются пропавшими без вести.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сергиево-Посадский городской суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс», которая арендовала склад пиротехники, где произошел взрыв.