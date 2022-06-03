На месте ветхих сараев в Богородском по проекту «Наш двор» появится спортплощадка

В 2022 году в селе Богородское Пестречинского района РТ во дворе домов №26 и 28 по улице Центральная будут проведены работы по программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Территорию, где раньше располагались старые ветхие сараи, распланируют под спортивную площадку для Богородской школы. Жители положительно отнеслись к переменам, потому что место с изношенными постройками было в неприглядном состоянии. Тем более эти ветхие постройки незаконные, расположены на муниципальной земле. В будущем на этой территории появится спортивная площадка, чтобы летом можно было заниматься, а зимой ходить на лыжах», — поделилась пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Глава района Ильхам Кашапов выехал на место будущего объекта, где состоялось обсуждение предстоящих работ — предстоит выровнять участок и провести его планировку.

Также стали известны остальные виды работ. Так, согласно проекту «Наш двор» предусмотрено устройство уличного освещения, благоустройство тротуара и большой парковки. В общей сложности в 2022 году в Пестречинском районе обновят 19 дворов многоквартирных домов. Это 12 дворов в селе Ленино-Кокушкино, пять — в селе Пестрецы и по одному — в селах Кощаково и Богородское.

Ранее власти Пестрецов прокомментировали жалобы на снос огородов.