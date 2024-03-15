На месте сгоревшего дома в Елабуге найдено тело второго погибшего ребенка

На месте сгоревшего дома в Елабуге обнаружено тело второго погибшего ребенка - трехлетнего мальчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 12-летней девочки. Вскоре было найдено тело погибшего 3-летнего мальчика.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства трагедии.