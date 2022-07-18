На месте Пятигранной башни Казанского Кремля начали восстанавливать смотровую площадку. В апреле из-за подмыва талыми водами весной облицовка музеефицированного фрагмента утраченного сооружения частично обрушилась.

На сегодня уже проведены противоаварийные работы – специалисты демонтировали облицовку и плиту, с помощью инъекций усилили основание и связали арматурой забутовку, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. По планам, вскоре рабочие приступят к организации водоотведения с уровня площадки и вернут защитную плиту основания и облицовку.

Пятигранная башня была разобрана в XIX веке из-за ветхости, как и некоторые другие башни Казанского Кремля (Северная, Восточная и одна безымянная западная). У основания сооружения частично сохранилась оригинальная многовековая кладка, которую законсервировали и музеефицировали в 2002 году. Фрагмент Пятигранной башни находится на краю крутого склона холма, поэтому его устойчивость подвергается постоянному испытанию.