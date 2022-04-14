У Казанского Кремля обрушилась облицовка утраченной Пятигранной башни

В столице Татарстана частично обрушилась облицовка утраченной Пятигранной башни, находящейся неподалеку от стен Казанского Кремля. Об этом «Татар-информу» сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

«В результате подмыва талыми водами произошло частичное обрушение края смотровой площадки, которая находится у стены Казанского Кремля. Сооружение входит в территорию историко-архитектурного комплекса „Казанский Кремль“. „Пятигранная башня“, конец XVI — начало XVII века (утрачена в конце XIX века, музеефицированный фрагмент). Является частью музейного показа», — рассказали в ведомстве.

«Последствия обрушения устраняются. Сейчас решается вопрос проведения противоаварийных мероприятий на объекте», — уточнили в комитете.

Пятигранная башня была разобрана в XIX веке из-за ветхости, как и некоторые другие башни Казанского Кремля (Северная, Восточная и одна безымянная западная).