На месте прорыва трубы в ЖК «Победа» в Казани работает Водоканал

Рабочие занимаются ликвидацией аварии на трубопроводе в ЖК «Победа» в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Водоканала, место порыва локализовано, пострадавших нет.

«На время проведения ремонта труб отключена вода в корпусах 1-4 в доме 139а по Проспекту Победы», – рассказали агентству в водоканале.

Агентство сообщало, что в соцсетях появились видео, как в казанском ЖК «Победа» прорвало трубу. На месте прорыва образовалась гигантская струя, заливавшая стоящие неподалеку автомобили.

«Вода из трубы идет холодная, пар образовался из-за мороза», – объяснили в Водоканале.

Кроме того, в городской службе рассказали, как вести себя автовладельцам в случае, если их машины оказались повреждены.

«Такие случаи имеют заявительный характер – то есть собственник по вопросу компенсации, в соответствии с законодательством, обращается в соответствующие организации»