Происшествия 24 января 2026 09:38

В казанском ЖК «Победа» прорвало трубу, горячая вода заливает машины на парковке

В Казанском ЖК «Победа» прорвало трубу с горячей водой, видео последствий выкладывают в соцсетях очевидцы.

На месте прорыва образовались облако пара и гигантская струя, которая заливает стоящие неподалеку автомобили. Судя по видео, одному из автомобилей досталось больше всего – вода бьет из-под земли прямо в него. Это не первая авария на трубопроводе за последние сутки.

Ранее «Татар-информ» писал о прорыве труб на улице Вишневского, где образовалось огромное облако пара, которое было видно издалека. Позднее стало известно, что из-за ремонтных работ движение автомобилей по улице было ограничено.

