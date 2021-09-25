На месте крушения Ан-26 обнаружены черные ящики

В Хабаровском крае, на месте крушения Ан-26, обнаружены бортовые самописцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СК.

Черные ящики содержат записи переговоров членов экипажа и техпараметры полета.

О трагедии стало известно 23 сентября. Тогда воздушное судно, проверявшее «наземные средства радиотехнического обеспечения полетов», пропало с радаров. Крушение произошло в 38 км от Хабаровска.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», шесть членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.