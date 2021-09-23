Экстренные службы сообщили о гибели экипажа самолета Ан-26

По предварительным данным, экипаж самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском, не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, выживших в крушении самолета нет», – сообщили агентству.

22 сентября воздушное судно выполняло проверку наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края и исчезло с радаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что сотрудники МЧС во время поисковой операции обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего воздушного судна.