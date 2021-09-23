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Ру Тат
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23 сентября 2021  11:00

Экстренные службы сообщили о гибели экипажа самолета Ан-26

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По предварительным данным, экипаж самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском, не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«По предварительным данным, выживших в крушении самолета нет», – сообщили агентству. 

22 сентября воздушное судно выполняло проверку наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края и исчезло с радаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что сотрудники МЧС во время поисковой операции обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего воздушного судна. 

#МЧС
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