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На месте IKEA в ТЦ Казани может открыться термальный комплекс
Вместо магазинов IKEA в торговых центрах «Мега» могут появиться термы. Первый такой объект, сообщает «Коммерсантъ», планируют открыть в Казани.
Переговоры по объекту, по данным источников, прошли в конце 2023 года.
Поиском новых арендаторов на помещения занимается «Газпромбанк», который выкупил сеть торговых центров в стране. В общей сложности после ухода зарубежной компании из России необходимо заполнить 400 тысяч квадратных метров площадей.
Термальные комплексы могут открыться сразу в 10 из 15 бывших ТЦ — в настоящее время ведутся переговоры. Однако, полагают эксперты, одним арендатором их заполнить все же не удастся.
В то же время источник РИА Новости заявил, что площадки IKEA в 14 торговых центрах «Мега» может занять маркетплейс «Мегамаркет». Сделка, сообщает он, находится на завершающей стадии.
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